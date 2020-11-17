الداخلية تحصر ملف كاميرات المراقبة بيدها: حان الوقت لتسلمنا أمن المحافظات

2020/11/17 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، ان ملف كاميرات المراقبة تقرر ان يكون بيد الوزارة حصراً في عموم المحافظات.

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