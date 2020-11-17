2020/11/17 | 21:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشعان الجبوري: يجب إجبار الناس على تجديد البطاقة البايومترية ضمانا للانتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 21:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشعان الجبوري: يجب إجبار الناس على تجديد البطاقة البايومترية ضمانا للانتخابات) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشعان الجبوري: يجب إجبار الناس على تجديد البطاقة البايومترية ضمانا للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).