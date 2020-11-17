من اجل قيم حضارية انسانية - جاسم ألصفار

2020/11/17 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار من أجل قيم حضارية إنسانيةد.



جاسم الصفار17/11/2020إثر حادثة قطع رأس المدرس الفرنسي الذي عرض الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، كجزء من محاضرة أمام طلابه، أدانت معظم النخب ألأوربية السياسية اليسارية واليمينية الحادث، واصفة إياه على أنه عمل بربري يستهدف حرية الرأي والقيم الحضارية ألأوربية.



بالطبع ليس هنالك انسان عاقل على الأرض، في زمننا الحالي، لا يدين قطع رأس انسان، تحت أي ذريعة كانت.



أما ......





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