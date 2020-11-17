التحديثات الجوية.. أمطار غزيرة تستمر ليومين ومتنبئ يحدد المناطق المشمولة

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء، هطول الأمطار وبغزارة في مناطق وسط البلاد، فيما ستكون معتدلة في باقي المحافظات الأخرى، كشف عن موعد دخول الأجواء الشتوية الباردة فعليا.

وقال العطية في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الأجواء على العموم خلال الشهر الحالي الذي يعد شهر انتقالي تكون ما بين فصل الصيف والشتاء، حيث تكون الأجواء في وقت الليل باردة نسبيا، وخلال ساعات النهار معتدلة"، مبينا أن "هذا الأمر يستمر لنهاية الشهر الحالي".

وأضاف أنه "بداية الشهر المقبل تدخل البلاد في الأجواء الباردة فعليا، لكن قبل ذلك تصادفنا حالة جوية ممطرة في نهاية الشهر الحالي تشمل كافة مدن البلاد وغزارتها لا يمكن تحديد موقعها".

وبين أن "الاجواء ستكون مستقرة لغاية يوم الجمعة المقبلة عدا ظهور بعض السحب في الأجواء على فترات، ومساء الجمعة ستكون هناك حالة جوية جديدة متمثلة بهطول الأمطار بغزارة في مناطق وسط البلاد، فيما ستكون معتدلة ومصحوبة بالبرق والرعد في المناطق الأخرى".

ونوه إلى أن "الحالة تستمر لمدة يومين وبعد ذلك تستقر الأجواء ولكنها تعود الى تقلباتها في الثلث الأخير من الشهر الحالي".

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