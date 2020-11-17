العزاوي: لا يمكن القبول بتعريض أوقاف المسلمين للمساومات والتلاعب

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، رشيد العزاوي، أنه لا يمكن القبول بتعريض أوقاف المسلمين للمساومات والتلاعب.وقال العزاوي في تغريدة تابعها “النور نيوز” نرفض تحويل إرشيف الاوقاف إلى وزارة الثقافة، مؤكداً أنه” لا يمكن القبول بتعريض أوقاف المسلمين للمساومات والتلاعب”.وطالب العزاوي رئيس الوزراء بإيقاف هذا الإجراء “الخطير”.

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