المرور: مليون لوحة سيتم تخصيصها للعامين الحالي والمقبل

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توفر ما يقارب مليون لوحة مرورية ستخصص للعامين الحالي والمقبل. وقال مدير عام المديرية، اللواء فارس عامر في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه “النور نيوز” إنه “سيعمل على تطوير مكاتب التسجيل نحو الأفضل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأن تكون معاملاتهم سلسة بأسرع وقت، بعد تسنمه منصب …

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