تحالف القوى يطالب البرلمان بإيقاف إجراءات التصويت على محضر تقاسم الاوقاف الدينية

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر تحالف القوى العراقية، الثلاثاء، توقيع رئيس الوقف السني بالوكالة على اتفاق تقاسم الاوقاف الدينية مخالفة قانونية، فيما وجه طلباً للبرلمان بإيقاف إجراءات التصويت على محضر الاتفاق.وقال بيان للتحالف، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “في الوقت الذي طالب تحالف القوى العراقية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنهاء عمل رئيس الوقف السني …

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