الداخلية تسفر 28 شخصا من الاجانب لمخالفتهم قانون الاقامة

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ سفرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية 28 شخصا من الاجانب لمخالفتهم قانون الاقامة .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :"ان كوادر من قسم شؤون الاقامة في محافظة البصرة قامت بتسفير (٢٨) مخالفا من الجنسيات الباكستانية والبنغالية والسورية عن طريق مطار البصرة الدولي، وذلك لمخالفتهم شروط قانون الاقامة العراقي ".واضاف :" ان الجهود مستمرة في ملاحقة المخالفين وتسفيرهم خارج العراق وفق القانون"./انتهى9

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