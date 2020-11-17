الليلة مع الحدث.. تخبطات ترامب قبل رحيله عن السلطة

2020/11/17 | 21:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف تقرأ تخبطات ترامب بإتخاذ القرارات الكبرى قبل رحيله عن السلطة؟

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