الكاظمي وبومبيو يبحثان مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي

2020/11/17 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وقالا المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان: ان الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تطور الأوضاع في المنطقة.

واضاف البيان: بحث الجانبان خلال الاتصال أيضا، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما تطرقا الى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

PUKmedia المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء‌

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