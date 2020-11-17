قوباد طالباني يؤكد استعداد اقليم كوردستان للاتفاق مع بغداد

2020/11/17 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات التابعة للامم المتحدة في اقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع الذي جرى عن طريق الدائرة التلفزيونية، قدم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان نبذة عن التداعيات السلبية لتمرير قانون تمويل العجز المالي من قبل مجلس النواب دون مشاركة المكون الكوردي وبالاعتماد على مبدأ الاغلبية والاقلية.

واشار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى ان وقت وشكل تمرير القانون احدث مشاكل عديدة للاتفاق المؤقت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والذي كان لغاية نهاية العام 2020.

واضاف: ان الحكومة الاتحادية لم ترسل اية تخصيصات مالية لحكومة اقليم كوردستان خلال اشهر آيار وحزيران وتموز واذا استمرت العراقيل لنهاية العام فسيبقى اقليم كوردستان دون مستحقات مالية لمدة 6 اشهر في الوقت ان المبالغ التي ارسلتها الحكومة الاتحادية لم تكن كاملة بل كانت جزئية.

وانتقد قوباد طالباني رد الفعل العنيف لبعض الاطراف السياسية العراقية تجاه اقليم كوردستان، موضحا ان هذا الامر يشكل خطرا على التعايش والعلاقات بين المكونات العراقية، وان حرمان اقليم كوردستان من مستحقاته المالية يحدث مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية في العراق.

في ختام الاجتماع، اجاب قوباد طالباني على اسئلة واستفسارات رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المؤسسات التابعة للامم المتحدة في اقليم كوردستان، واكد استعداد اقليم كورستان للاتفاق على جميع الملفات العالقة.

PUKmedia خاص

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