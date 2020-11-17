تـلاشــي …

2020/11/17 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ان من الحقائق التي لا لبس فيها ان كل ما في الكون في تغير مستمر فطالما هناك شمس تشرق و وقت يمضي فنحن نتغير شئنا ام ابينا …ان ما ظننته كبيرا في يوم ما من امر او معضلة او شيء ارهقك مع مرور الوقت تجده اضمحل او اصبح اخر همك !!فحتى المصيبة مهما بلغ شدة وقعها تنحسر و يخف وطئها علينا مع مضي الزمن ..كأنما هذا التغيير ضمادا وبلسما شافيا لقلوبنا وهذه حكمة الخالق سبحانه في ايجاده فلا حزن يدوم ولا فرح..ان وضعك حاليا ووضعك في ما مضى و الوقت اللاحق جميعهم في تلاشي مستمر فلا تبتأس على ما فاتك ولا تبالغ بفرحك بما اتاك كل شيء مؤقت ومصيره التغيير لا محالة ..لو قررت يوما ما ان تجلس في منزلك بلا حراك او تفاعل ظنا منك البقاء على حالك , بعد مدة قصيرة سوف تلاحظ أشياء طرأت عليك لا ارادية دون علمك مثل طول شعرك وحتى اظافرك فهذه الطبيعة البشرية فأنت بحالة تغيير كل ثانية ..ان من الحكمة مجاراة هذا التغيير واللحاق بركبه واستغلال كل لحظة منه فالتلاشي مكتوب على هذه الدنيا ولا مناص منه..امضِ مستريح البال في الحياة ولا ترهق نفسك فالجميع في تلاشي مستمر ولا تقف طويلا على أي امر يمر بك فتأكد انه الى زوال سواء كان في السراء او الضراء على حد سواء ..كم حلم تبدد وكم امنية اريقت وانت تقرأ حاليا وكم و كم من الأمور التي تحدث في اللحظة الواحدة , وكم مستحيل اُنجز و اكتشاف ولد ..كن ذا حضور خَير و ذكرى طيبة لكل شيء في الحياة فانت والناس والشارع والطبيعة وكل ما تراه في تلاشي ..ختاما كل شيء بتلاشي الا علاقتك بربك فهي في تعاظم مستمر فهو الباقي ودونه الى زوال ..عـمــر ربـيـــع

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