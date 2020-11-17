طالباني لدبلوماسيين عرب وأجانب: مشكلتنا مع بغداد بعد الاقتراض قد تكون ايجابية!

2020/11/17 | 21:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بيّن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، أن مشكلة حكومة اقليم كردستان مع حكومة بغداد حول قانون الاقتراض من الممكن أن تكون إيجابية، وذلك خلال اجتماع الكتروني مع دبلوماسيين عرب وأجانب.



وذكر بيان لمكتب قوباد طالباني، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تشرين الثاني 2020)، أنه "في اجتماع مع المبعوثين الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية والعربية ووكالات الأمم المتحدة، أوضح طالباني أن قانون الاقتراض، الذي صدر دون مشاركة المکون الكردي، بالإعتماد على مبدأ الأغلبية والأقلية، يمكن تفسيره من جانبین تشاؤمي إذا تم نقل مثل هذه التعاملات الأحادية الجانب إلى قانون الموازنة، كما يمكن أن يكون لها جانب إیجابي، إذا تسبب في وضع اتفاق طويل الأجل في مجال إدارة النفط".

واشار طالباني الى أن "کیفیة تمرير القانون من شأنه أن يخلق مشاكل للاتفاق المؤقت بين بغداد وإقليم كردستان، الذي إبرم لنهاية عام 2020 کما مرر في حين لم تخصص بغداد أیە مستحقات مالية لإقليم كردستان في أشهر ایار وحزیران وتموز والمستحقات السابقە لم تغطي إلا جزءا يسيرا من نفقات رواتب موظفي اقليم كردستان".

وانتقد قوباد طالباني "ردود الفعل القوية لبعض الأحزاب السياسية العراقية الحاكمة ضد إقليم كردستان، واستخدام الكرد كورقة لجمع الأصوات، مما يخلق الخوف على التعايش والعلاقات بين مكونات العراق"، مشددا على أن "حرمان الاقليم من المستحقات المالية يترك اثارا اجتماعية وسياسية ويخلق أزمة عميقة في العراق".

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