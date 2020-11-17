البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى أذربيجان

2020/11/17 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق البرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان للعمل في المركز التركي الروسي المشرك لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وصادق البرلمان التركي، خلال اجتماع عام، على مذكرة تقدم بها الرئيس، رجب طيب أردوغان، حول إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان.

وورد في المذكرة الموقعة من قبل أردوغان، حسبما نقلته وكالة “الأناضول”، أن “عناصر القوات المسلحة التركية سيؤدون مهامهم في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا سويا بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز”، مضيفا أن أفرادا مدنيين سيشاركون في المهمة “حسب ما تقتضي الحاجة”.

وأوضحت المذكرة: “هذه الأنشطة تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس 2010”.

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