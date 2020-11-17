التربية تستنكر استهداف مدير قسم امتحانات ذي قار وتُطالب بحماية ملاكتها

2020/11/17 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت وزارة التربية حادثة استهداف عجلة مدير قسم الامتحانات في تربية ذي قار الأستاذ وليد غياب ، مطالبةً الجهات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للمؤسسات والملاكات التربوية والتعليمية .

وأكد بيان اصدرهُ المكتب الإعلامي ان ، " الوزارة مستمرة في طريقها لتحقيق النجاح في مسيرتها التعليمية رغم كل الظروف التي تمر بها" ، مضيفة ان الهجوم اسفر عن تهشم زجاج المركبة دون ان يتعرض وليد غياب ، لأي إصابات .

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