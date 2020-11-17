المالية تؤكد إفتتاح منفذ عرعر غداً

2020/11/17 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، افتتاح منفذ عرعر الحدودي يوم غد الاربعاء.

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