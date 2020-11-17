العراق وأمريكا يبحثان تنمية التعاون في مختلف المجالات

2020/11/17 | 22:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، مع مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه "الكاظمي" من وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، جرى خلاله …

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