2020/11/17 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الامريكي بالوكالة يعلن سحب قوات من العراق وافغانستان خلال الساعات المقبلة

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