أول رد فعل سياسي بعد إعلان المتحدث باسم الكاظمي ’’اختفاء’’ أثاث القصر الحكومي

2020/11/17 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا احد القياديين بائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، الى فتح تحقيق بشأن اختفاء أثاث القصر الحكومي، بحسب ما اعلن عن ذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال.وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لـ"بغداد اليوم"، انه "يجب فتح تحقيق عاجل، بشأن اختفاء اثاث القصر الحكومي، حسب ما اعلن ذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء، فهذا الاثاث يقدر بالملايين، واختفاؤه يعد سرقة واضحة للمال العام".وبين الرديني، ان "هناك جهات رقابية مختصة بمتابعة هذا الملف، وهي ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، وغيرها، ويجب كشف مصير الاثاث، ومن هي الجهة او الشخصية، التي اخرجته".

ويوم الاحد الماضي، كشف الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال عن مفاجأة بشأن القصر الحكومي.وذكر ملا طلال في تصريح تلفزيوني ان "القصر الحكومي الرمز السيادي المهم للدولة وانشأ من الملك فيصل الثاني تم اخلاء اثاثه واثاث القمة العربية التي عقدت في بغداد عام 2012 قبل استلام الكاظمي لمنصبه"

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