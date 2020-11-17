وزير الدفاع الامريكي وكالة : سنخفض قواتنا في العراق قريبا

2020/11/17 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن وزير الدفاع الامريكي وكالة ديفد ميلر ان بلاده ستخفض قواتها في العراق قريبا .وقال ميلر في مؤتمر صحفي :" ان خفض قواتنا في العراق سيبدأ منتصف كانون الثاني المقبل "، مبينا انه :" سيتم سحب 500 جندي من العراق ونترك نحو 2500 ".



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