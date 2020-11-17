الكعبي : القبض على مرتكبي جريمة الخيلانية يسهم في الحفاظ على الوضع الاجتماعي والعشائري في ديالى

2020/11/17 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب :" ان القبض على مرتكبي جريمة الخيلانية ومحاسبة المتورطين بسفك الدماء يسهم في الحفاظ على الوضع الاجتماعي والعشائري في ديالى .وذكر بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان الكعبي استقبل، في مكتبه اليوم الثلاثاء الشيخ رعد الكعبي مع اخوته من وجهاء بني كعب من عائلة المرحوم الشهيد الشيخ علي الكعبي الذي استشهد في عملية ارهابية غادرة جبانة لعصابات داعش في قرية " الخيلانية " في قضاء المقدادية ".ودعا الكعبي القائد العام للقوات المسلحة لمتابعة تطورات الحادثة الاليمة وملاحقة جميع مرتكبي مجزرة الخيلانية وانزال اقصى العقوبات بحق المجرمين القتلة ، مؤكدا :"ان القبض عليهم ومحاسبة المتورطين بسفك الدماء يسهم في الحفاظ على الوضع الاجتماعي والعشائري في ديالى ".يذكر ان الكعبي زار منذ فترة وجيزة مع رئيس لجنة الامن والدفاع محمد رضا و مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية العليا ، محافظة ديالى للوقوف على ملابسات المجزرة وقدم واجب العزاء باستشهاد الشيخ الكعبي في قرية الخيلانية .



بعدها عقد اجتماعا مشتركا في مقر قيادة عمليات ديالى للاطلاع على التحقيقات الجارية في الحادثة وعمليات تنفيذ خطط فرض الامن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة./انتهى9

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