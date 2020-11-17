2020/11/17 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يعلن طرد القوات غير الحكومية من سنجار ترامب يستطلع آراء مستشاريه بشأن ضرب موقع نووي إيراني واشنطن – مرسي ابو طوق طهران – رزاق نامقي (أ ف ب) اربيل – فريد حسن أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي ، عن طرد القوات غير الحكومية من قضاء سنجار في اشارة الى مسلحي حزب العمال الكردستاني […]

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