2020/11/17 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخصين إبتزّا إمرأة إلكترونياً في ديالى النجف تكشف جريمة غامضة لضحية تم قتله وحرق جثته بغداد – فائز جواد النجف – سعدون الجابري أعلنت المديرية العامة لشرطة محافظة النجف والمنشآت، التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة عن القاء القبض على مرتكبي جريمة قتل غامضة أشرف على التحقيق فيها قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح […]

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