2020/11/17 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقالة مدير المرور العام من منصبه المحافظات – مراسلو (الزمان) اقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، اللواء مدير المرور العام زهير الخفاجي.وقالت تقارير ان (الوزير الغانمي، اقال الخفاجي ونسب باحالته الى دائرة الامرة في الوزارة وتكليف اللواء فارس عامر بتولي المنصب وكالة) دون معرفة الاسباب.وكان الخفاجي قد تم تعيينه من قبل الوزير السابق ياسين […]

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