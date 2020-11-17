مجلس الأمن: فيتو ضد توسيع التمثيل؟

2020/11/17 | 22:20 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجمعية العام للأمم المتحدة نظمت نقاشا حول مستقبل منظمة قامت من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين.



الحصيلة خلال السنوات الأخيرة ليست وردية.



لننظر ما الذي حصل في العراق في سوريا في اليمن وفي مناطق أخرى عبر العالم.



العالم تطور وتغير ومجلس الأمن لم يتغير.



فإلى متى ستظل هذه المسألة في طور النقاش فقط دون أي أفق للتطبيق؟ يناقش هذا الموضوع من نيويورك نادين ساندرز صحفية معتمدة لدى الأمم المتحدة، ورياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، ومن جنيف إبراهيم العدوفي السفير المندوب السابق لليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف.

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