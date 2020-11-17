حمادي احمد يستقيل من منصبه الاداري في الصقور

2020/11/17 | 22:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اعلن نادي القوة الجوية الرياضي، ان قائد فريق كرة القدم وعضو الهيئة الادارية، حمادي احمد، استقال من منصبه الاداري.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الكابتن حمادي احمد قدم استقالته من الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي”.

واضاف ان “حمادي وسيكون جاهزا لقيادة الصقور في مباراة الفريق امام مصافي الوسط في دور ال٣٢ من بطولة كأس العراق”.

يذكر ان التطبيعية منعت الجمع بين منصبين في الاندية العراقية.



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