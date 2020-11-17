ظافر العاني: ارفعوا أيديكم عن املاك الوقف فهي لفقراء المسلمين

2020/11/17 | 22:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، أن” الاتفاق المشترك لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة يتفتقر لابسط شروط العدالة”.وقال العاني في تغريدة تابعها “النور نيوز” إن” استغلال السلطة لرئيس الوقف السني كونه يعمل بالوكالة لعقد اتفاقية مجحفة لم توافق عليها هيأة الوقف وتفتقر لابسط شروط العدالة انما هو …

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