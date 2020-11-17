أمانة بغداد تشرع بحملة كبرى بمدينة بغداد استعداداً للأمطار

2020/11/17 | 22:27 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت امانة بغداد الشروع بحملة كبرى استعداداً للأمطار في بغداد باشراف رئيس الوزراء وبمشاركة 1500 مقاتل منالحشد الشعبي .

وقال بيان للامانة ان ” هذه الحملة تعد المرحلة الثانية لمشروع تأهيل وتطوير الواقع الخدمي لمناطق شرق بغدادبأشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة وأمين بغداد المعمار علاء معن “.

واشار البيان ان ” الحملة ستنطلق فجر يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة 1500 منتسب من أبطال هيئة الحشد الشعبي الىجانب الشرطة المجتمعية في بلديات الشعب و الغدير وبغداد الجديدة واقسام بوب الشام و المعامل مشيراً الى ان ” الحملة سيستعمل فيها آليات خاصة لتنظيف خطوط الصرف الصحي والامطار وفتح المشبكات في الشوارع الرئيسةوداخل الازقة “.

كما دعت أمانة بغداد المواطنين الأحبة في العاصمة إلى التكاتف والتعاون مع ملاكاتها والعمل على المشاركة في هذهالحملة والحملات القادمة كلّ في منطقته “.

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