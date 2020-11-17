وزير الدفاع الأميركي يحسم ملف تخفيض القوات وسحبها من العراق

2020/11/17 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، الثلاثاء، عن خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى 2500 جندي، بناءً على توجيهات من الرئيس ترامب.



وذكر ميللر، في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عالمية تابعها "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، ان "قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين".

واكد "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500، مع بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

وتوقع قادة عسكريون أميركيون، الاثنين، أن يصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا رسميًا لبدء انسحاب إضافي للقوات الأميركية من أفغانستان والعراق، قبل مغادرته منصبه في 20 يناير كانون الثاني، وفقًا لمسؤولين مُطلعين.

وأصدر البنتاغون إشعارًا للقادة، يعرف باسم "أمر تحذير"، لبدء التخطيط لخفض عدد القوات الأمريكية إلى 2500 جندي في أفغانستان و2500 في العراق بحلول 15 يناير كانون الثاني، حسبما قال المسؤولون.

ويوجد حاليا ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و3 آلاف جندي في العراق

وذكرت شبكة "سي ان ان" وتابعها "ناس" (16 تشرين الثاني 2020)، انه "لم يرد البنتاغون والبيت الأبيض على الفور على طلب الشبكة للتعليق".

وتتعارض هذه الخطوة مع توصيات القادة العسكريين الذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن أي انسحابات إضافية يجب أن تكون قائمة على شروط، وأن الوضع لا يستحق حاليًا سحبًا إضافيًا.

وأدت التغييرات الكاسحة الأخيرة في البنتاغون إلى وضع الموالين لترامب في مكانهم، وأخبرت مصادر مطلعة مراسل CNN جيك تابر، الأسبوع الماضي، أن حملة التطهير التي نفذها البيت الأبيض ضد وزارة الدفاع ربما كانت مدفوعة بحقيقة أن وزير الدفاع السابق مارك إسبر وفريقه كانوا يدفعون نحو التراجع عن انسحاب سابق لأوانه من أفغانستان، يتم تنفيذه قبل تلبية الشروط المطلوبة على الأرض، وقضايا أمنية أخرى مُعلقة.

وأرسل القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، رسالة تبدو متناقضة إلى الجيش، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تواصل معركتها ضد القاعدة والقوى الإرهابية التي كانت وراء أحداث 11 سبتمبر أيلول، بينما قال أيضًا إن الوقت قد حان لإعادة القوات إلى الوطن.

وكتب ميللر في رسالته: "هذه الحرب لم تنته بعد...



نحن على وشك هزيمة القاعدة والمرتبطين بها، لكن يجب أن نتجنب خطأنا الاستراتيجي السابق المتمثل في الفشل في رؤية المعركة حتى النهاية.



في الواقع، لقد كانت هذه المعركة طويلة، وكانت تضحياتنا هائلة، والكثيرون سئموا الحرب - أنا واحد منهم - لكن هذه هي المرحلة الحاسمة التي ننتقل فيها جهودنا من دور القيادة إلى الدور الداعم، "في إشارة إلى الدور الأمريكي الحالي في دعم حملات مكافحة الإرهاب مثل تلك الموجودة في أفغانستان".

وأضاف ميلر: "يجب أن تنتهي كل الحروب.



إنهاء الحروب يتطلب التنازلات والشراكة.



لقد واجهنا التحدي، أعطيناه كل ما لدينا.



الآن، حان وقت العودة إلى المنزل".

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