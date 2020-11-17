مصر تقسو على توغو بثلاثية وتقترب من حجز تذكرة امم افريقيا

2020/11/17 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على مضيفه منتخب توغو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتها اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون عام 2022.سجل ثلاثية "الفراعنة" كل من محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيغيه في الدقائق 18 و32 و52 على الترتيب، فيما سجل جوزيه يارا دوكيه هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الوصيف، ليقترب المنتخبان من التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية قبل جولتين من نهاية التصفيات./انتهى9

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