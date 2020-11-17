وزير الدفاع الامريكي وكالة : مهمتنا في العراق شارفت على الانتهاء

2020/11/17 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد وزير الدفاع الامريكي / وكالة / كريستوفر ميلر :" ان مهمتنا التي بدأت قبل عقدين في العراق شارفت على الانتهاء ".وقال ميلر في مؤتمر صحفي :" ان اوامر الرئيس ترامب بسحب القوات الامريكية من العراق ستبدأ منتصف كانون الثاني ، حيث سيبقى ٢٥٠٠ جندي فقط في العراق لدعمه في محاربة الارهاب"./انتهى9

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