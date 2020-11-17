خبير اقتصادي: خياران للإصلاح المالي ومغادرة معاناة الانكماش

2020/11/17 | 22:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال الخبير الاقتصادي حيدر عبدالله، الثلاثاء، ان العراق امام خياران للخروج من الازمة المالية الراهنة ومغادة معاناة الانكماش.

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