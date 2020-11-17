سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد


سقوط 4 صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد
2020/11/17 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز
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