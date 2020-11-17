بتوجيه من ترمب.. الدفاع الأميركية تخفض قواتها في العراق وأفغانستان

2020/11/17 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الثلاثاء، سحب 500 جندي من العراق و2000 من أفغانستان، بناءا على توجيهات الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وذكر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميللر، اليوم، (17 تشرين الثاني 2020)، إن قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترمب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وقال مسؤولون أميركيون أمس الاثنين إنه لم يصدر بعد عن فريق القيادة الجديد الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وزارة الدفاع، ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأميركية "بالكامل" من أفغانستان.

وأضافوا أن ذلك يعزز التكهنات بين المسؤولين الأميركيين والحلفاء بأن ترمب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه.

وكان بعض المسؤولين العسكريين الأميركيين قد حذروا ترمب في أحاديث خاصة من سحب جميع القوات في هذه المرحلة، استنادا إلى الأولويات الأميركية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وأعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على أعداد القوات الأميركية هناك عند نحو 4500 جندي في الوقت الراهن.

ويرى منتقدو خطوة ترمب أن سحب الجنود من أفغانستان يقوض الوضع الأمني الهش ويضر محادثات السلام المستمرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

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