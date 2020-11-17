أمريكا تعلن سحب جزء من قواتها من العراق وأفغانستان

2020/11/17 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب....

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