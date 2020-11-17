خبير اقتصادي: الاقتصاد العراقي دخل مرحلة الخطر بسبب النفط

2020/11/17 | 22:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الخبير الاقتصادي، باسم جميل أنطوان، من وضع الاقتصاد في العراق.

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