2020/11/17 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقوط صواريخ كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء

يتبع..

التالي

منذ 8 دقائق

اعتقال عصابة تتاجر بالذهب “المغشوش” في بابل

منذ 7 ساعات

إحباط محاولة تهريب 44 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

منذ 12 ساعة

القبض على متهمين بالقتل وآخرين بالابتزاز والسرقة وتزييف العملة في بغداد

منذ 12 ساعة

القبض على ثلاثة انتحاريين في نينوى

منذ 13 ساعة

ضبط ادوية بشرية صحبة مسافر اجنبي في كمرك مطار البصرة

منذ 13 ساعة

النزاهة تحبط محاولة بيع عقار تعود ملكيته للدولة في نينوى

منذ 13 ساعة

طائرات أف-16 تدمر مضافة لداعش في ديالى

منذ 23 ساعة

الكشف عن جريمة قتل غامضة في النجف

منذ 24 ساعة

الامن الوطني يعلن اعتقال عنصر بـ”ديوان الجند” في بغداد

منذ يوم واحد

شرطة البصرة تعلن اعتقال متهمين اثنين بتهمة القتل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صواريخ كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صواريخ كاتيوشا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).