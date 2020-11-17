اعتقال عصابة تتاجر بالذهب “المغشوش” في بابل

2020/11/17 | 22:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال عصابة مؤلفة من تسعة اشخاص يتاجرون بالذهب “المغشوش”.

وقالت الشرطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تم اللقاء القبض على تسعة متهمين بالجرم المشهود يشكلون عصابة تمتهن المتاجرة بالذهب المخشوش من حيث صحة ختم العيار وبحوزتهم مجموعة من تلك المخشلات المزيفة”، مبينا انه “تم ضبط بحوزتهم المخشلات الذهبية المغشوشة”.

واكد البيان، انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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