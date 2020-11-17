ميللر: سنخفض عدد قواتنا في العراق الى 2500 جندي

2020/11/17 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، أن واشنطن قررت سحب قواتها من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة.

وقال ميللر خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء من البنتاغون: "سننفذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من العراق وأفغانستان".

كما أضاف: "سنخفض القوات في أفغانستان من حوالي 4500 إلى 2500 قبل ترك ترامب المنصب، وسنسحب حوالي 500 جندي من العراق ونترك نحو 2500 جندي".

وقال مسؤولون أمريكيون إنه لم يصدر بعد عن فريق القيادة الجديد الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وزارة الدفاع، ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأمريكية "بالكامل" من أفغانستان.

وأضافوا أن ذلك يعزز التكهنات بين المسؤولين الأمريكيين والحلفاء بأن ترامب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه.

وكان بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد حذروا ترامب في أحاديث خاصة من سحب جميع القوات في هذه المرحلة، استنادا إلى الأولويات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وأعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على أعداد القوات الأمريكية هناك عند نحو 4500 جندي في الوقت الراهن.

ويرى منتقدو خطوة ترامب أن سحب الجنود من أفغانستان يقوض الوضع الأمني الهش ويضر محادثات السلام المستمرة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

PUKmedia وكالات‌

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