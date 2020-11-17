عيد الميلاد الاول لعدو البشرية

2020/11/17 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصادف اليوم مرور عام على اكتشاف فايروس كورونا في العالم، بتسجيل أول إصابة بشرية في 17 نوفمبر 2019 في موطن الوباء ووهان في الصين.

وسجلت مقاطعة هوبي التي تنتمي إليها ووهان الصينية أول إصابة بشرية في العالم بفايروس كورونا (كوفيد 19) وهي لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً، والتي اكتشفت وأبلغ عنها في 17 نوفمبر 2019، ولم يكن يدرك العالم حينها بأن هذا الفايروس سيقلب دول العالم رأساً على عقب، وسيكون بهذه الخطورة.

وكشفت وسائل الاعلام الصينية، تفاصيل جديدة مثيرة عن أول حالة إصابة مؤكدة بفايروس "كوفيد 19" في العالم.

وقالت نقلا عن بيانات حكومية، إن أول حالة إصابة بـ"كورونا" تعود إلى منتصف نوفمبر، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر.

وفي يناير، بدأ العلماء دراساتهم وأبحاثهم حول "كورونا"، في محاولة للتعرف أكثر عن هذا الفايروس المستجد، الذي ظهر في مدينة ووهان وسط الصين.

واتضح أن أول حالة مؤكدة لعدوى "كوفيد – 19" كانت في سوق "ووهان" للأسماك والمنتجات البحرية، وأفادت بعدها لجنة الصحة في ووهان بوجود مجموعة من 28 شخصا في أول قائمة للمصابين بالتهاب رئوي غامض، لم يعرف سبب تطوره السريع.

وتخطّت إصابات فايروس كورونا حول العالم حاجز الـ55 مليون و 349 ألف إصابة في مؤشر على تواصل تسارع تفشي الوباء مع الدخول في فصل الشتاء.

ووفقا لوكالات الانباء المتخصصة برصد إحصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفايروس حول العالم إلى 55.677.847 اصابة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 38.820.343 بينما وصل عدد حالات الوفاة الى 1.338.084 حالة.

هذا واعلنت شركة فايزر للأدوية، فعالية لقاحها ضد فايروس كورونا، وقالت الشركة، في بيان، إنّ النتائج الأولية للتجارب النهائية على اللقاح "أثبتت فعاليته بنسبة كبيرة جدا ما يشير إلى أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح".

وتشرف على تطوير هذا اللقاح شركتا فايزر وبيونتيك، واختبر على 43 ألفا و500 شخص في 6 بلدان.

يشار أنّ هناك أكثر من عشر لقاحات في المراحل النهائية للاختبار، لكن يعد لقاح "فايزر" الأول الذي يحقق نتائج مرجوة.

PUKmedia وكالات‌

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