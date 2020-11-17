شرطة بابل تعلن اعتقال عصابة تتاجرون بالذهب “المغشوش”

2020/11/17 | 22:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اعلنت شرطة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة مؤلفة من تسعة اشخاص يتاجرون بالذهب “المغشوش”.وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم اللقاء القبض على تسعة متهمين بالجرم المشهود يشكلون عصابة تمتهن المتاجرة بالذهب المخشوش من حيث صحة ختم العيار وبحوزتهم مجموعة من تلك المخشلات المزيفة”.وأضاف البيان انه …

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