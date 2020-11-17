لماذا فشلت مفاوضات تونس - عيسى مسعود بغني

2020/11/17 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عيسى_مسعود_بغني إجتماع تونس لم يكن حواراً بين المكونات الليبية بقدر أنه تفاوض بين نواب يمثلون دول ضالعة في تأزيم المشهد الليبي من أجل تنصيب دمى لتلك الدول وثلة من المعارضين لهذا النهج المقيط، وعلى الرغم من الوعود والمجهودات الكثيرة التي بدلت لإنجاح اللقاء من المبعوثة الأممية والطاقم التابع لها إلا أن الفشل كان ماثلا للعيان منذ إنعقاد أول جلساته.



للخروج من ازمة الشرعية وسلطة الأمر الواقع، وضعت الهيئة الأممية ضوابط ......





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