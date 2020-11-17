اختيار مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين لمنحه جائزة سيرجيو فيرا دي ميللو

2020/11/17 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك إختير مدير مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين في محافظة دهوك لمنحه جائزة سيرجيو فييرا دي ميللو الإنسانية وذلك لدوره وجهوده في تحرير العديد من المختطفين/ات الايزيديين وستجري مراسيم منح الجائزة في العاشر من شهر ديسمبر القادم.حيث اقترحت ممثلية حكومة اقليم كردستان “حسين قائدي” مدير مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في محافظة دهوك …

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