بحلول يناير.. ميلر يعلن خفض عدد الجنود الأميركيين في العراق

2020/11/17 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القائم بأعمال وزارة الدفاع الأميركية، كريستوفر ميلر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن عدد القوات الأميركية في العراق سيكون في حدود 2500 جندي بحلول منتصف يناير المقبل.

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