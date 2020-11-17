2020/11/17 | 22:58 - المصدر: سفن سكاي

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استقبل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وخلال مراسيم استقبال رسمية حضرها رئيس اركان الجيش و الأمين العام وكبار ضباط الوزارة، وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر عدرا والوفد المرافق لها،

وذكر بيان للوزارة ان وزير الدفاع اكد ضرورة زيادة التعاون الامني بين العراق ولبنان بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ، مشددا ضرورة التعاون الامني في مجال مكافحة الارهاب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يبحث مع وزيرة الدفاع اللبنانية افاق التعاون المشترك 7 SKY TV.

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