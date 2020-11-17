قصف صاروخي على الخضراء بعد دقائق على إعلان واشنطن سحب قواتها من العراق!

2020/11/17 | 22:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استهدف قصف صاروخي، الثلاثاء، المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية بغداد.



وذكر مصدر أمني في حديث لـ"ناس"، (17 تشرين الثاني 2020)، أن "صافرات الإنذار دوّت من مبنى السفارة الأميركية بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيط المنطقة الخضراء".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، الثلاثاء، عن خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى 2500 جندي، بناءً على توجيهات من الرئيس ترامب.

وذكر ميللر، في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام عالمية تابعها "ناس" (17 تشرين الثاني 2020)، ان "قرار خفض القوات اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين".

واكد "خفض عدد القوات الأميركية في العراق من 3200 إلى 2500، مع بدء سحب جزء من القوات الأميركية من أفغانستان والعراق خلال الساعات المقبلة".

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