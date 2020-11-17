"حملة كبرى".. مهمة للحشد الشعبي في مجاري مدينة الصدر

2020/11/17 | 23:04 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، إطلاق حملة كبرى في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، بمشاركة مقاتلين من الحشد الشعبي.

وذكر بيان للأمانة، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "هذه الحملة تعد المرحلة الثانية لمشروع تأهيل وتطوير الواقع الخدمي لمدينة الصدر بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلّحة وأمين بغداد المعمار علاء معن".

وأضاف البيان، أنّ "الحملة ستنطلق فجر يوم غدٍ الأربعاء بمشاركة 1500 منتسب من أبطال هيئة الحشد الشعبي إلى جانب الشرطة المجتمعية وخمس دوائر بلدية مع قسمين بلديين شرق العاصمة".

وأشار البيان، إلى أن "آليات خاصة لتنظيف خطوط الصرف الصحي والأمطار وفتح المشبكات في الشوارع الرئيسية وداخل الأزقة ستستخدم في الحملة".

ودعا البيان، مواطني العاصمة إلى "التكاتف والتعاون مع ملاكاتها والعمل على المشاركة في هذه الحملة والحملات القادمة كلّ في منطقته".

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