محمد إقبال ينتقد تدخل الحكومة في ملف الوقف السني

2020/11/17 | 23:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى، محمد اقبال، تدخل الحكومة في ملف ديوان الوقف السني.وقال إقبال في تغريدة تابعها “النور نيوز” أن “مجلس الوزراء أقحم نفسه في المصادقة على عملية تضليل كبيرة وسرقة أكبر لاوقاف المسلمين”.وأضاف “ديوان الوقف السني أصبح مستنقعاً يزكم الأنوف، وورقة تستغل سياسياً في كل حكومة …

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