2020/11/17 | 23:06 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: استهداف السفارة الاميركية ومقترباتها بـ4 صواريخ في المنطقة الخضراء

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