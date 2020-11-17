2020/11/17 | 23:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت قرب مواقع "حساسة".. كشف مكان انطلاق وسقوط الكاتيوشا بالخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/17 | 23:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقطت قرب مواقع "حساسة".. كشف مكان انطلاق وسقوط الكاتيوشا بالخضراء) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقطت قرب مواقع "حساسة".. كشف مكان انطلاق وسقوط الكاتيوشا بالخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).